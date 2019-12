(ANSA) – POTENZA, 23 DIC – I lavori del sottopasso di via Calabria delle Ferrovie Appulo-lucane, a Potenza, “saranno completati a febbraio e nel 2020 sarà aperto il cantiere del sottopasso di via Roma”: lo hanno annunciate le stesse Fal, stamani, dopo un sopralluogo in via Calabria. Fal ha ribadito il suo “impegno su Potenza, dove è in atto un intervento articolato che prevede l’eliminazione di tre passaggi a livello e la realizzazione di altrettanti sottopassi”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram