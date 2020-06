(ANSA) – POTENZA, 22 GIU – Riaprire le scuole a settembre, rivedere i criteri di formazione delle classi, con una “drastica riduzione del numero di alunni, per rispettare le norme sul distanziamento previste dal decreto”, aumentare gli organici dei docenti e investire sulla sicurezza e sulla manutenzione degli istituti. Sono alcune delle richieste alla base della manifestazione promossa dalla coalizione “Priorità alla scuola”, in programma il 25 giugno in tutta Italia, che a Potenza si svolgerà in piazza Mario Pagano, dalla ore 18.30. (ANSA).



