(ANSA) – POTENZA, 31 DIC – “Il Programma di sviluppo rurale della Basilicata (Psr) 2014-2020 ha conseguito l’obiettivo di spesa previsto al 31 dicembre 2019”: lo ha reso noto – in una nota diffusa dall’ufficio stampa della giunta lucana – l’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli.

“E’ stata superata – ha aggiunto – la regola sul disimpegno automatico, imposta dai Regolamenti europei e che stabilisce che le risorse finanziarie connesse a un impegno sul bilancio comunitario vengano disimpegnate dalla Commissione qualora non siano state inserite in una dichiarazione di spesa dell’Organismo pagatore all’Ue entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio. L’Organismo pagatore Agea ha infatti reso noto che l’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2019 per la Regione Basilicata, pari a circa 116 milioni di euro, è stato raggiunto con un totale di spesa sostenuta pari a circa 120 milioni di euro”.



