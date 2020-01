(ANSA) – POTENZA, 8 GEN – Su sette chilometri della strada statale 658 Potenza-Melfi sono previsti lavori di messa in sicurezza e di allargamento per circa 12 milioni di euro: su tre lotti sarà realizzata una nuova corsia, e su un quarto lotto un ampliamento della banchina di circa 1,5 metri. Lo ha annunciato stamani, a Potenza, in una conferenza stampa, l’assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra.



