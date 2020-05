(ANSA) – POTENZA, 29 MAG – Circa 700 pacchi contenente ciascuno una cinquantina di gelati sono stati distribuiti nel pomeriggio, alla periferia di Potenza – con una conseguente lunga coda di auto – da un distributore , preoccupato dall’imminente scadenza dei prodotti.

Lo stock era stato acquistato all’inizio del 2020 dal distributore per essere poi consegnato, durante questi mesi, a bar e posti di ristoro dei luoghi turistici. Ma il lockdown causato dall’epidemia di coronavirus ha bloccato tutto: per i gelati, però, si avvicina la data di scadenza e oggi il distributore ha deciso, rivolgendosi all’associazione “NoidiPotenzaest” – che dal 2015 opera per la riqualificazione della zona, situata vicino ad uno svincolo autostradale – di distribuire gratis i prodotti. (ANSA).



