(ANSA) – POTENZA, 14 GEN – Con 13 voti favorevoli del centrodestra e due contrari, il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato in serata la riforma dell’Arpab (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). Prima della votazione, l’assessore lucano all’ambiente, Gianni Rosa, ha sottolineato che “oggi è stato fatto qualcosa di buono per la nostra regione”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram