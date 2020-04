(ANSA) – MATERA, 17 APR – Uno screening diagnostico sul coronavirus per la “popolazione vulnerabile”: l’Azienda sanitaria di Matera (Asm) è al lavoro per “definire i percorsi sui pazienti degenti o assistiti ambulatorialmente presso le strutture ospedalieri e presso i centri di salute mentale di Matera e Policoro”.

In particolare, l’obiettivo dell’Asm è quello di “riservare la massima attenzione a quelle fasce di popolazione particolarmente vulnerabili, in considerazione – è specificato in una nota – delle relative condizioni cliniche”.



