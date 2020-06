(ANSA) – POTENZA, 17 GIU – “L’orientamento delle Regioni è di accogliere la proposta del Ministro all’Istruzione Azzolina per l’avvio al 14 settembre dell’anno scolastico 2020-2021 e la conclusione all’8 giugno 2021, protratta al 30 giugno 2021 per la scuola di infanzia”. Lo ha detto – attraverso l’ufficio stampa – l’assessore regionale della Basilicata alla formazione, Francesco Cupparo, il quale ha partecipato in videoconferenza al Coordinamento degli assessori regionali all’Istruzione. (ANSA).



