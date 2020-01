La serie C tornerà in campo nel prossimo fine settimana con le partite in programma tra l’11 e il 13 gennaio ma resta lo stato di agitazione dei club “che valuteranno con quali forme attuarlo nel prossimo futuro”. Lo rende noto la Lega Pro in un comunicato in cui si sottolinea che le “richieste e proposte avanzate al Governo non hanno avuto il riscontro auspicato” e si ricorda la protesta che aveva portato a non scendere in campo per il turno in calendario il 21 e 22 dicembre scorsi. Per il girone C, sabato 11 gennaio il Picerno sarà di scena a Rieti, mentre domenica 12 gennaio il Potenza ospiterà la Ternana.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram