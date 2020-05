(ANSA) – POTENZA, 1 MAG – Salvatore Caiata guiderà ancora il Potenza (Serie C, girone C), nonostante le difficoltà attuali causate dall’epidemia di coronavirus – con il campionato sospeso e che lo stesso Caiata non vuole che riprenda – e quelle future che saranno legate a incassi in calo, meno sponsor e problemi per i soci provenienti dalle loro attività professionali. Lo ha detto nel pomeriggio a Potenza lo stesso Caiata. Per il futuro Caiata ha proposto “un esperimento sociale, in cui coinvolgere prima di tutto il sindaco di Potenza e il presidente della Regione Basilicata: far diventare il Potenza una squadra di comunità”.



