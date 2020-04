(ANSA) – POTENZA, 21 APR – In Basilicata “servono non meno di 120 mila mascherine (o soluzioni equivalenti) al giorno per la ripartenza delle attività produttive e 200 mila al giorno a regime”. E’ questa “la stima prudenziale” del Centro studi della Cisl Basilicata che “ha incrociato i dati di Unioncamere e Inps su aziende e occupati in regione”.



