(ANSA) – POTENZA, 30 MAR – Una donna in cura in una casa di risposo a ridosso del centro storico di Potenza si è allontanata ieri sera dalla struttura – senza che nessuno notasse la sua assenza – ed è stata trovata stamani dalla Polizia. Gli agenti hanno notato la donna stamani, durante i normali controlli eseguiti in città. Dopo avere identificato la donna, la Polizia ha contattato la casa di riposo: nessuno si era accorto della sua assenza.



