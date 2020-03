(ANSA) – POTENZA, 29 MAR – A costo di dover dichiarare un altro dissesto, quelle famiglie non le abbandoneremo”: così il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), ha commentato i provvedimenti del Governo per sostenere le famiglie in difficoltà per l’epidemia di coronavirus annunciati ieri dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Economia. Di “elemosina di Stato” hanno parlato, poi, sia Guarente sia altri quattro sindaci lucani della Lega, compreso il sen. Pasquale Pepe, sindaco di Tolve (Potenza). “Il Governo – hanno scritto – continua a seminare incertezza. Da quando è iniziata l’emergenza ha rimpallato le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e adesso sui sindaci”, hanno concluso.



