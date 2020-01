(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Una domenica di sport funestata dalla morte di un uomo di 33 anni che è stato investito da un auto mentre, insieme ad altre persone, si stava recando ad assistere alla sgida del campionato di Eccellenza della Basilicata Brienza-Vultur Rionero. La partita in questione è stata sospesa.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e quello regionale Piero Rinaldi hanno espresso il loro profondo rammarico per l’accaduto ed il cordoglio alla famiglia del ragazzo deceduto. “Mentre attendiamo di conoscere gli sviluppi delle indagini, non posso che manifestare una grande amarezza per avvenimento così tragico – sono state le parole di Sibilia -. E’ un fatto che ci rattrista enormemente, e che ha sconvolto l’intera comunità del calcio dilettantistico lucano e nazionale”.

“È inaudito e incomprensibile che possano accadere fatti del genere – ha commentato Rinaldi – Un episodio gravissimo che lascerà il segno nella storia del calcio regionale” (ANSA).



