(ANSA) – POTENZA, 03 GIU – L’assessore ai trasporti della Regione Basilicata, Donatella Merra, istituirà rapidamente un “tavolo” per affrontare le conseguenze della crisi sanitaria a carico del “settore della mobilità a mezzo dei servizi di noleggio con conducente auto e autobus, collegato non solo all’industria della vacanza ma anche al business, alla filiera congressuale, fieristica, scolastica e privata”. Lo ha annunciato la stessa Merra durante un incontro con una delegazione di operatori, a cui hanno partecipato anche il presidente della quarta commissione, Zullino, e il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Coviello. (ANSA).



