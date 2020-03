(ANSA) – POTENZA, 11 MAR – Un conto corrente per sostenere la sanità lucana: è un’iniziativa presa dalla Regione Basilicata per l’emergenza coronavirus.

In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della giunta lucana – nel quale è indicato l’Iban (IT19Q0542404297000000000382) del conto corrente – è specificato che nella causale si deve scrivere: “Donazione emergenza Coronavirus”. Con le donazioni si possono “sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale e consentire l’acquisto di dispositivi medici”.



