(ANSA) – MATERA, 04 APR – Le immagini “immersive” proiettate sulle pareti della Cava del Sole lo scorso 20 dicembre durante il concerto della serata finale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, diretto da Manuel Agnelli, “sono diventate un nuovo progetto video con le musiche di Max Casacci”.

Oltre gli Afterhours, sul palco materano salirono anche anche Damon Albarn, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Rancore.

“Matera 2019 Open Future/live visuals” è “frutto della rielaborazione artistica del materiale d’archivio video della Fondazione Matera Basilicata 2019 realizzato – è spiegato in un comunicato – durante la maggior parte delle iniziative di Matera 2019”.



