(ANSA) – POTENZA, 6 MAG – Due nuovi ricercatori (di tipo B) “hanno preso servizio nell’Università della Basilicata”: in questo modo – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa – l’Ateneo ha “completato il ‘Piano straordinario’, assumendo nell’ultimo anno 18 ricercatori di tipo ‘A’ e di tipo ‘B'”. I ricercatori “andranno a potenziare settori scientifico-disciplinari strategici per le attività di ricerca dell’Ateneo”.

“Si tratta – ha sottolineato la rettrice Aurelia Sole – di un grande risultato che permette all’Unibas di crescere, ottenuto con molti sforzi da parte dell’Ateneo, anche in relazione ai finanziamenti statali, e si completa nonostante la pandemia in corso, che ha rallentato le procedure, ma non le ha fermate”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram