(ANSA) – POTENZA, 4 GEN – La candidatura di Venosa (Potenza) a Capitale italiana della Cultura 2021 è “una scelta che può rappresentare una preziosa opportunità non solo per la comunità venosina, ma per l’intera Basilicata”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Quarta commissione consiliare permanente della Regione, Massimo Zullino (Lega).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram