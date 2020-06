(ANSA) – CATANZARO, 04 GIU – In Calabria continua il trend degli zero nuovi contagi da coronavirus. Il numero complessivo è fermo a 1.158 per l’ottavo giorno consecutivo a fronte di 70.813 tamponi effettuati fino ad oggi. I positivi attualmente sono 102. Continua anche la crescita dei guariti (da 951 a 959) ed il calo dei ricoverati in reparto (da 20 a 19). Le vittime sono 97.

Lo riferisce il bollettino della Regione.

I casi positivi sono a: Catanzaro 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 65 in isolamento domiciliare; 367 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria 3 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti. Crotone 3 in isolamento domiciliare; 109 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6766.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/06/04/8o-giorno-senza-nuovi-casi-in-calabria_33873106-cec8-46ba-9845-a7a6f153a5a6.html

