(ANSA) – CROTONE, 7 GEN – Più di 2 tonnellate e mezzo di prodotto ittico sequestrato, 2 notizie di reato e 14 sanzioni amministrative comminate, per un importo complessivo di quasi 33 mila euro. Sono i numeri dell’attività di polizia marittima condotta nel periodo delle festività natalizie dalla Guardia costiera di Crotone in più di 80 attività ispettive sulla filiera della pesca, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mercato Globale”.

L’operazione, condotta su tutto il territorio di competenza della Capitaneria, ha avuto come principale obiettivo la tutela del consumatore con verifiche sulle modalità di vendita, sulla salubrità e sulla conservazione dei prodotti, evitando possibili frodi alimentari, ma ha avuto anche l’obiettivo di tutelare gli stock ittici sottoposti a una particolare protezione a livello europeo, come il tonno rosso e il pesce spada, con controlli per preservare l’ambiente e l’ecosistema mare evitando l’uso di attrezzi vietati e la pesca di specie del cosiddetto novellame e quella in zone vietate.



