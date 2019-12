(ANSA) – VIBO VALENTIA, 23 DIC – Allagamenti, stabilimenti balneari danneggiati e cartelloni crollati. Sono gli effetti del forte vento e della violenta mareggiata in corso lungo la costa tirrenica vibonese. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. Sotto monitoraggio i corsi d’acqua, il cui regolare deflusso alla foce è ostacolato dal mare in tempesta. Un grande cartellone pubblicitario è caduto sulla Statale 18 in prossimità del cimitero di Vena. A Tropea le violente raffiche di vento hanno generato onde alte alcuni metri che si stanno abbattendo sulle spiagge spazzando via gli stabilimenti balneari, mentre il lungomare, ricostruito pochi mesi fa, è completamente sommerso.

A Vibo Valentia, i tendoni installati a protezione delle antiche mura di età magnogreca, sono stati danneggiati dalle raffiche di vento, mentre a Vibo Marina è le acque hanno invaso il lungomare e sommerso i giochi per bambini recentemente installati dal Comune. Per monitorare la situazione, il Comune ha attivato il Centro operativo comunale.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2019/12/23/allagamenti-e-danni-a-vibo-valentia_cdc29dd5-e42a-48fd-beb0-e20ee9d3763f.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram