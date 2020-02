(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 1 FEB – E’ stato ricoverato nel reparto di cardiologia degli Ospedali riuniti il presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis a seguito del malore che lo aveva colto improvvisamente in mattinata mentre stava leggendo la relazione di apertura dell’Anno Giudiziario del distretto.

Le condizioni generali del presidente Gerardis, secondo quanto si è potuto apprendere dai sanitari che lo hanno in cura, sono giudicate buone e non destano particolari preoccupazioni.

Il magistrato dovrà rimanere ancora ricoverato in attesa degli esiti dei risultati completi degli esami cui è stato sottoposto. (ANSA).



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/02/01/anno-giudiziarioreggio-c.presidente-ricoverato-cardiologia_c883d9c6-a780-453c-b392-4d676d154650.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram