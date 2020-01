(ANSA) – CATANZARO, 26 GEN – Hanno votato già stamattina Pippo Callipo e Francesco Aiello, candidati alla presidenza della Regione Calabria, rispettivamente, del centrosinistra e dell’alleanza civica del Movimento 5 Stelle. Si é recato a votare anche Carlo Tansi, candidato civico alla presidenza.

Callipo ha espresso il proprio voto a Pizzo Calabro (Vibo Valentia) e Aiello e Tansi, entrambi, a Montanto Uffugo, in provincia di Cosenza, rispettivamente, nelle frazioni “Taverna” e “Settimo”.

Non ha potuto votare, invece, Jole Santelli, candidata del centrodestra, che é residente a Roma.

Le operazioni elettorali si stanno svolgendo regolarmente in tutta la regione.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/26/callipo-aiello-e-tansi-hanno-votato_787b9b00-77f4-40f9-bafc-75ed83e277b3.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram