(ANSA) – LAGO (COSENZA), 2 MAG – Iniziativa di solidarietà dei carabinieri della Stazione di Lago a sostegno delle famiglie che versano in condizioni di disagio economico, accresciute in questo periodo dalle conseguenze dell’epidemia da coronavirus. I militari, è scritto in una nota, “consapevoli delle difficili condizioni in cui si trovano molte famiglie del territorio a loro affidato, hanno donato generi alimentari e beni di prima necessità alla parrocchia di San Nicola di Bari di Lago perché possano essere distribuiti, sempre con il sostegno logistico dell’Arma, a coloro che ne hanno più bisogno”.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/05/02/carabinieri-donano-aiuti-a-bisognosi_995efe33-5b77-4c84-a0a5-03d2f0a7dbdc.html

