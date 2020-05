(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 5 MAG – I carabinieri della Stazione di Gallico, a Reggio Calabria, spinti dalla voglia di aiutare il prossimo e dimostrare ancor più la vicinanza delle istituzioni e dell’Arma in particolare, hanno deciso di effettuare collette tra loro per provvedere all’acquisto di generi alimentari da distribuire agli indigenti. La vicinanza con la parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo di Gallico Marina ha consentito loro di apprendere di iniziative analoghe.

Così negli scorsi fine settimana, dopo aver acquistato generi alimentari basilari – pasta, olio, latte, sale zucchero – insieme al parroco, hanno provveduto a distribuirli a circa 50 famiglie. L’iniziativa si è ripetuta sabato, quando circa 90 famiglie si sono recate in parrocchia ed alla presenza dei carabinieri hanno ricevuto generi alimentari che i militari avevano contribuito a comprare con la loro donazione. In alcuni casi i carabinieri si sono fatti carico di portare la spesa a chi non era in condizione di potersi recare autonomamente in Parrocchia.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/05/05/carabinieri-donano-alimenti-a-indigenti_ee103ec4-7db8-4542-819e-7a5c78e57544.html

