(ANSA) – CATANZARO, 04 LUG – In Calabria ad oggi sono stati effettuati 96.902 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.183 (+1 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 95.719. Lo riferisce il Bollettino quotidiano della Regione.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti.

Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Cosenza: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Il caso odierno, rilevato positivo nell’ASP di Cosenza, è un rientro da Aosta dove aveva sviluppato polmonite da Covid e dimesso con tamponi negativi; si tratta di una positività residua al gene N ed al 39° ciclo. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.445. (ANSA).



