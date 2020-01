(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 30 GEN – C’é un caso sospetto di coronavirus in Calabria. Riguarda una donna di 36 anni che era tornata ieri dalla Cina facendo tappa a Vienna e rientrando poi in aereo in Italia, con tappa a Roma e trasferimento successivo a Lamezia. La donna, che vive a Roma insieme a due fratelli, si é sentita male mentre era a casa insieme ai familiari, a Taurianova, nel reggino, manifestando i primi sintomi del sospetto virus con febbre e tosse. Attualmente é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/30/coronavirus-caso-sospetto-in-calabria_ec2f93b6-f3b1-4c18-aa4c-344ee33e8226.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram