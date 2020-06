(ANSA) – CATANZARO, 06 GIU – Nessun positivo nelle ultime 24 ore, in Calabria, a fronte dei 72.124 tamponi fatti fino ad oggi. Il numero dei casi complessivi resta fermo a 1.159 mentre quello degli attuali scende a 91 dai 97 di ieri. I guariti arrivano a 971 (+6), mentre i ricoverati sono 18 e le vittime 97. Lo riferisce il bollettino della Regione.

I positivi sono a: Catanzaro 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti. Cosenza 1 in reparto; 56 in isolamento domiciliare; 377 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6371. (ANSA).



