(ANSA) – CATANZARO, 29 GIU – Nessun nuovo positivo rispetto a ieri in Calabria sui 318 tamponi eseguiti. I casi attualmente attivi sono stabili a 26, mentre quelli complessivi sono 1.180 a fronte di 92.136 test effettuati sino ad oggi. I guariti sono 1.057 ed i decessi 97. I ricoverati in reparto sono 4 e 22 sono in isolamento domiciliare. Lo rende noto il bollettino della Regione.

Territorialmente i casi positivi distribuiti a: Catanzaro 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 255 guariti; 19 deceduti.

Crotone 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.166.



