(ANSA) – CATANZARO, 03 GIU – Per il settimo giorno consecutivo in Calabria non si registrano nuovi contagi da Coronavirus. Le persone risultate positive al Coronavirus restano dunque 1.158, mentre quelle negative sono 68.820. Lo riferisce il Bollettino quotidiano diramato dalla Regione.

Ad oggi nella regione sono stati effettuati 69.978 tamponi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti.

Catanzaro: 18 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 365 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 11 in isolamento domiciliare; 245 guariti; 19 deceduti.

Crotone: 4 in isolamento domiciliare; 108 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti. (ANSA).



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/06/03/coronaviruscalabria-da-una-settimana-nessun-nuovo-contagio_1f87bc9f-8adf-46d5-8e63-0c9e9de3b300.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram