(ANSA) – CATANZARO, 5 APR – Una canzone per mettere l’accento sui sentimenti e aggiungere qualche “nota” alla quarantena in tempi di coronavirus. S’intitola “Quando hai voglia di carezze”, l’ultimo brano, scaricabile dal web, scritto dal compositore calabrese Maurizio Scicchitano con testi di Avio Focolari. Un componimento melodico pensato per accompagnare momenti di ritrovata unità davanti alla minaccia della pandemia. “In questo tempo così difficile, malinconico e spesso angosciante, dove si avverte forte il bisogno di abbracciarsi, accarezzarsi e stringersi la mano per essere tutti ancora più vicini – afferma Scicchitano – la musica ed ogni forma d’arte possono contribuire a rendere meno gravoso il carico giornaliero che ognuno di noi deve sopportare, restando in casa. E per questo io desidero offrire tramite internet a coloro che vorranno ascoltarla, una nuova ed inedita canzone”.

Scicchitano, in passato, ha composto e donato diverse canzoni dedicate ai reali di Inghilterra.



