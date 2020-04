(ANSA) – CROTONE, 22 APR – E’partito il nuovo progetto di Intersos in Calabria. L’attività attuata insieme alla Regione e alle Aziende sanitarie provinciali di Crotone e Cosenza, si propone di fronteggiare l’emergenza Covid-19 anche tra i più vulnerabili: migranti e senza fissa dimora che vivono negli insediamenti informali nell’alto Jonio, da Isola di Capo Rizzuto a Sibari. Un team di Intersos con due medici, tre mediatori culturali e un coordinatore, ha iniziato a girare per fare prevenzione davanti alla stazione di Crotone e tra chi è accampato nella baraccopoli di Schiavonea e nelle abitazioni sparse. “I migranti che incontriamo nel Crotonese sono per lo più lavoratori stagionali transitanti – dice il coordinatore del progetto, Pietro Mittica – usciti dal circuito dell’accoglienza e diretti in altre zone in cerca di maggiori opportunità lavorative. Persone bloccate qui a causa del lockdown”.

Distribuiti, oltre a fare prevenzione, kit igienici e di protezione ed effettuate visite. Le attività dureranno due mesi.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/04/22/cvid-intersos-tra-migranti-e-senzatetto_8e88d7b5-819b-4402-b265-e19a6c4cadd5.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram