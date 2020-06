(ANSA) – DINAMI, 07 GIU – È di un arresto per armi e droga il bilancio di un’attività eseguita a Dinami, nella contrada Umbro, dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, In un’abitazione rurale sottoposta a perquisizione il proprietario, Giuseppe Maiolo, di 35 anni, alla vista. dei carabinieri, ha spontaneamente consegnato alcuni cartoni in polistirolo contenenti 240 piantine di canapa indiana allo stato embrionale.

La perquisizione, ha portato poi al ritrovamento di 500 semi sempre di canapa indiana. La perquisizione é stata successivamente estesa ad un magazzino adibito a deposito nelle immediate adiacenze dell’abitazione che ha portato al ritrovamento di una pistola calibro 22 e di oltre cinquanta proiettili. L’arma e le munizioni sono risultate detenute illegalmente.

Maiolo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni e per la produzione di sostanza stupefacente. L’arresto é stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha confermato per il trentacinquenne la detenzione ai domiciliari.



