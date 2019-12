(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 29 DIC – É stato estradato in Italia Rocco Elia, di 39 anni, presunto trafficante internazionale di droga, sottrattosi all’esecuzione di un provvedimento di fermo emesso a suo carico nel luglio 2018 nell’ambito dell’operazione “Ares” condotta dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro sotto le direttive della Dda di Reggio Calabria.

Elia, riconducibile, secondo l’accusa, alla cosca “Grasso” di Rosarno, era stato individuato nel novembre del 2018 nella Guyana francese dalla locale Gendarmeria in collaborazione con i militari del Gruppo di Gioia Tauro.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri in una nota stampa, Rocco Elia “risulta avere avuto un ruolo assolutamente centrale nelle dinamiche criminali della cosca Grasso per quanto concerneva l’importazione dei carichi di cocaina dal Sudamerica, con un incarico di raccordo nella filiera ideata per riversare in Italia impressionanti quantitativi di cocaina”.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2019/12/29/droga-estradato-presunto-trafficante_2f6dc23e-0494-4ac4-b94e-2d3ffaa41dd3.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram