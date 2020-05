(ANSA) – CATANZARO, 19 MAG – Sono due i nuovi positivi rispetto a ieri in Calabria. I casi salgono così a 1.153 a fronte dei 55.270 tamponi fatti sino ad oggi. Diminuiscono i ricoverati in reparto (da 53 a 50) e aumentano i guariti, da 655 a 676. Due i ricoverati in rianimazione e 95 le vittime. Lo riferisce la Regione. I positivi sono: Catanzaro 36 in reparto; 1 in rianimazione; 28 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 33 deceduti. Cosenza 7 in reparto; 186 in isolamento domiciliare; 240 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 5 in reparto; 1 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 17 deceduti. Crotone 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 27 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 5 deceduti. Tra i testati sono compresi 5114 rientrati con 15 positivi. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.701. Le persone registrate per il rientro alla residenza sono +311; per lavoro, salute e attività istituzionali +152 per un totale di 463.



