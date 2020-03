(ANSA) – VIBO VALENTIA, 30 MAR – Gruppo Caffo 1915 – produttore, tra l’altro, del Vecchio Amaro del Capo – ha messo a punto una preparazione in grado di sanitizzare le mascherine monouso rendendole, di fatto, riutilizzabili. Lo rende noto la stessa azienda in una nota. “La preparazione – è scritto – è idonea al trattamento disinfettante dei dispositivi di protezione individuale, avendo le caratteristiche indicate dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico dell’Agenzia Industrie Difesa.

Alcospray Caffo è una soluzione idroalcolica prodotta con alcole neutro ed acqua demineralizzata senza additivi (i quali la renderebbero non idonea ad un uso alimentare), dunque utilizzabile anche per la sanitizzazione di superfici casalinghe e stoviglie”. La soluzione è disponibile in confezione spray per permettere la sanitizzazione delle mascherine protettive monouso”. Le prime mille bottiglie di Alcospray prodotte sono state donate dal Gruppo Caffo 1915 all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e destinate agli ospedali di competenza.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/03/30/gruppo-caffo-spray-per-riuso-mascherini_d9be670a-cd20-431d-8f90-4f751f131fc2.html

