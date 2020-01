(ANSA) – MOLOCHIO (REGGIO CALABRIA), 16 GEN – Era in possesso di esemplari privi di vita di fringuelli e altri di fauna selvatica protetta. Un uomo di 69 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà a Molochio dai carabinieri del Reparto Parco nazionale Aspromonte.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre era alla guida della propria auto durante un servizio di controllo in materiale ambientale e di contrasto al bracconaggio, in località “Vitreto”. Nella vettura, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati sette esemplari di fringuello e due di pispole, tutti morti e nascosti in una busta di plastica nascosta sotto il sedile di guida della vettura.

Gli esemplari di fauna selvatica protetta di cui era in possesso l’uomo sono stati sequestrati.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/16/in-auto-con-fauna-protetta-denunciato_f3902024-2851-4d6a-8675-961c76688c50.html

