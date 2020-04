(ANSA) – CATANZARO, 23 APR – Sono 1.069, 9 più di ieri, i positivi di coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione; 26.187 tamponi effettuati e 25.118 i negativi. Le vittime sono 76. I positivi sono a Catanzaro: 50 in reparto; 2 in rianimazione; 86 in isolamento domiciliare; 44 guariti; 27 deceduti. Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 326 in isolamento domiciliare; 42 guariti; 23 deceduti. Reggio Calabria: 28 in reparto; 2 in rianimazione; 154 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 15 deceduti. Crotone: 13 in reparto; 68 in isolamento domiciliare; 25 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti. Riguardo a Torano- 78 i contagiati -dei 9 positivi del 21 aprile, 6 erano da contact tracing degli operatori della Rsa Villa Torano. Dei 13 positivi di ieri, 8 erano riconducibili alla Rsa. Dei 4 di oggi, uno è riconducibile a Villa Torano. Una positività a Reggio è stata formulata al Policlinico di Messina.I soggetti in quarantena volontaria sono 6.699.



