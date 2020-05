(ANSA) – CATANZARO, 7 MAG – Sono 1.125 (+3) i positivi in Calabria. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 605 riferiti ai rientrati alla propria residenza, di cui tre positivi. I tamponi effettuati sino ad oggi sono stati 40.806 tamponi. Le vittime sono 89. I ricoverati in malattie infettive sono 81 (-6) e quelli in terapia intensiva 2 (-1). I guariti sono 403, 14 più di ieri. I casi positivi sono a Catanzaro: 42 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 16 in reparto; 278 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 29 deceduti. Reggio Calabria: 16 in reparto; 2 in rianimazione; 129 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 68 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.670: Cosenza 1411, Crotone 1.997, Catanzaro 2.124, Vibo Valentia 446, Reggio Calabria 1.692.



