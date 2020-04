(ANSA) – CATANZARO, 6 APR – Sono 817, 22 più di ieri, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 12.133 tamponi rileva che quelli risultati negativi sono 11.316. Le vittime sono 58, 2 più di ieri. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 56 in reparto; 7 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 21 deceduti. Cosenza: 54 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 6 guariti; 17 deceduti. Reggio Calabria: 33 in reparto; 5 in rianimazione; 177 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 11 deceduti. Vibo Valentia: 8 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti. Crotone: 19 in reparto; 78 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8413, così distribuiti: Cosenza 2833, Crotone 1346, Catanzaro 1345, Vibo Valentia 557, Reggio Calabria 2332.

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.462.



