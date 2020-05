(ANSA) – SANTA CATERINA SULLO JONIO (CATANZARO), 8 MAG – Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, ma non si esclude la pista dolosa, ha distrutto una autobotte di proprietà di Calabria Verde, azienda in house della Regione Calabria, allestita per contrastare gli incendi boschivi. Il mezzo era parcheggiato all’interno del campo sportivo di Santa Caterina Superiore.

Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Soverato il cui intervento è valso all’estinzione delle fiamme evitando che il rogo si propagasse nell’area circostante. Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno avviato assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Soverato ad una verifica del’accaduto per risalire alle cause dell’incendio. Ulteriori accertamenti in corso.



