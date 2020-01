(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 11 GEN – Ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile gli ingressi di una macelleria nel centro di Reggio Calabria e del vicino deposito ed hanno dato fuoco. E’ accaduto la notte scorsa. L’intervento dei vigili del fuoco, oltre a spegnere il rogo, è servito ad evitare che il fuoco potesse provocare una tragedia vista la presenza di una bombola di Gpl che, proprio a causa delle fiamme, aveva iniziato a disperdere il contenuto.

Per una coincidenza, la squadra dei vigili del fuoco intervenuta era dello stesso turno di quella intervenuta per l’incendio di un’altra macelleria nel quartiere Sant’Antonio che, il 20 novembre scorso, provocò il ferimento di cinque vigili del fuoco e 6 agenti di polizia per l’esplosione di una bombola di gas. I vigili di quella squadra sono ancora in convalescenza.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/11/incendiata-macelleria-a-reggio_5d588a38-de8c-48c2-bdf0-c287b48efc78.html

