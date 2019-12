(ANSA) – CATANZARO, 23 DIC – Il segretario generale della Camera di commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, di 63 anni, é morto per infarto mentre era alla guida della propria automobile lungo la tangenziale ovest del capoluogo.

Ferrara viaggiava in auto insieme alla moglie ed alla figlia.

La vettura, dopo che Ferrara ne ha perso il controllo a causa del malore che lo ha colto, é finita contro il guardrail. Maurizio Ferrara per alcuni anni era stato anche segretario generale di Unioncamere Calabria durante il periodo in cui alla guida di questo organismo era stato Paolo Abramo, all’epoca presidente della Camera di commercio di Catanzaro.

Il padre, Aldo, morto nel 1997, fu dal 1974 al 1980 presidente della Regione e successivamente sindaco di Catanzaro.



