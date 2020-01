(ANSA) – CATANZARO, 29 GEN – In occasione della settimana di Sanremo, la canzone dello spot di Vecchio Amaro del Capo, scritta e interpretata da Luca Sardella assieme alla figlia Daniela, sarà presentata in versione vinile da collezione e Cd.

“Il brano ‘Spettacolare Ghiacciato’ – è scritto in una nota – è un trionfo discografico decretato dallo spot tv che torna on air in una programmazione che coinvolgerà, oltre le emittenti tv, anche radio, stampa, digital, social. La sua popolarità è confermata dai social, Facebook in primis, che registra, tra spot e video, un milione e 700 mila view”. Presentato in una veste da collezione, il vinile ha le dimensioni di un 33 giri ed è di un colore particolare di una tonalità, non a caso, quasi glaciale. “In effetti – ha detto Luca Sardella – ‘Spettacolare Ghiacciato’ ha conquistato anche Fiorello e Amadeus. E quando ho incontrato Fiorello nella sua trasmissione RaiPlay me l’ha subito canticchiata. Anche loro si sono fatti prendere dal motivo della canzone che entra subito in testa”. (ANSA).



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/29/musica-brano-storico-spot-in-vinile-per-sanremo_02151a84-cd3a-4520-b499-c0395401a748.html

