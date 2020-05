(ANSA) – CATANZARO, 29 MAG – Un nuovo decesso da coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Calabria dove, invece, sono stabili a 1.158 i casi di positività, invariati rispetto a ieri. Ad oggi in Calabria sono stati effettuati 65.872 tamponi.

Continuano ad aumentare i guariti, arrivati a 902 (+10) ed a diminuire i ricoverati in reparto (da 31 a 25) mentre in rianimazione è rimasto un degente. I positivi sono a: Catanzaro 22 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 157 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 94 in isolamento domiciliare; 338 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 230 guariti; 19 deceduti.

Crotone 5 in isolamento domiciliare; 106 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.392. Dall’ultima rilevazione, le persone registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono +133;per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +111 per un totale di 244.

E’ un donna di 82 anni la 97ma vittima del coronavirus in Calabria. La donna è deceduta nel Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Secondo quando appreso da fonti dello stesso nosocomio, la donna, ricoverata nel reparto malattie infettive, era affetta da pregresse patologie che sono state ulteriormente aggravate, fino al decesso, dall’insorgenza del covid-19.

http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/05/29/nuova-vittima-da-covid-in-calabria_308beb15-97b2-4fac-8492-4f7a77226182.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram