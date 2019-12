(ANSA) – CROTONE, 28 DIC – L’orafo Michele Affidato ha realizzato il pastorale per il nuovo Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Angelo Raffaele Panzetta, che s’insedierà domenica 5 gennaio. Il pastorale é stato consegnato a mons. Panzetta in occasione della sua ordinazione episcopale, a Martina Franca (Taranto). Si tratta, riferisce una nota di Affidato, di un dono che la Chiesa crotonese ha voluto fare al nuovo Arcivescovo. “É un’opera molto particolare – é detto nel comunicato diramato dall’orafo crotonese – realizzata interamente a mano in argento 925° in cui sono raffigurati diversi elementi ricchi di significato: la Spiga di grano, simbolo di rinascita e segno di speranza per il futuro; l’Uva con foglie di viti, segno della nuova vita, e le Foglie di ulivo, che rappresentano la giustizia e la sapienza.

Elementi che, oltre ad avere un grande significato per tutti i cristiani, sono caratteristici del territorio crotonese”.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2019/12/28/pastorale-affidato-a-arcivescovo-crotone_16e737cd-0ea6-4fc9-b64c-cd1b5257abaa.html

