(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 3 APR – Due infermieri professionali in servizio nell’Unità operativa di Malattie infettive del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria sono stati trovati positivi al coronavirus. Lo comunica la Direzione aziendale a seguito dello screening cui sono stati sottoposti 196 soggetti.

“A questi due colleghi – è scritto in una nota dell’azienda ospedaliera reggina – si esprime il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio per una pronta guarigione a nome di tutta la comunità ospedaliera. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 41: 36 in degenza ordinaria e 5 in terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 11, così come 11 sono i pazienti dimessi perché guariti”.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/04/03/positivi-2-infermieri-professionali-gom_62ba594b-6452-4a34-94a1-b83bb763c173.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram