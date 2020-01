(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Sono stati insediati alle ore 16 i seggi elettorali in vista delle elezioni di domani in Calabria e in Emilia Romagna. Nei seggi si provvederà quindi alla autenticazione delle schede per la votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore, alla apertura del plico contenente il bollo della sezione ed all’apposizione del timbro nell’apposito spazio.

Sono circa un milione e 800 mila in Calabria e poco più di 3,5 milioni in Emilia Romagna gli elettori chiamati domani a eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa nelle due Regioni.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/25/regionali-insediati-i-seggi-elettorali_5aff9eb6-e8fe-404d-a269-27265f637c7a.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram