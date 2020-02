(ANSA) – VIBO VALENTIA, 6 FEB – “Oggi sono qui a Vibo Valentia per portare il ringraziamento all’Arma dei carabinieri dei calabresi e di tutti gli italiani per aver ripulito questa splendida terra. In una notte alle porte del Natale, aver messo in carcere più di 300 delinquenti, significa il miglior incoraggiamento per la gente perbene”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Vibo Valentia a margine della visita che ha fatto nel Comando provinciale dei carabinieri per complimentarsi dopo l’operazione “Rinascita Scott” condotta a dicembre con il coordinamento della Dda di Catanzaro.

“Poi bisognerà compiere l’ulteriore step – ha aggiunto Salvini – con la confisca dei patrimoni. Attualmente, questa operazione, ha portato nelle casse dello Stato 15 milioni di euro”.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/02/06/salvini-a-cc-grazie-per-rinascita-scott_8f2e869f-cb45-42fd-86c1-1172d92a4aad.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram